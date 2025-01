Wesley Sonck verrast en vertelt waar hij aan de slag kon: "Ik heb niét het maximale uit mijn carrière gehaald"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wesley Sonck is één van de beste Belgische voetballers van de laatste decennia. De voormalige aanvaller kan de nodige adelbrieven voorleggen. Toch is hij niét helemaal tevreden van zijn carrière.

RWDM, Germinal Ekeren, KRC Genk, AFC Ajax, Borussia Mönchengladbach, Club Brugge, Lierse SK, Waasland Beveren en uiteindelijk... KE Appelterre-Eichem.

Wesley Sonck behoorde dan wel niet tot de zogenaamde Gouden Generatie, maar de 55-voudig Rode Duivel is wél één van de beste Belgische spelers van de laatste decennia.

"En toch heb ik niet het gevoel dat ik het maximale uit mijn carrière heb gehaald", verrast Sonck in Sergio Over De Grens. "Vooral de gemiste transfer naar Sevilla FC is blijven hangen."

"Ik had graag in Spanje gespeeld om te kijken waar mijn limiet lag", gaat de voormalige aanvaller verder. "Ook enkele Premier League-clubs waren concreet, maar een transfer is er nooit gekomen."

Vooral de gemiste transfer naar Sevilla FC is blijven hangen

Al kon Sonck wel proeven van de Bundesliga. "Mijn periode in Duitsland zal ik nooit vergeten. Op fysiek vlak had ik het nooit zwaarder gehad." (blaast)