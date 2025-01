'KAA Gent wil opvolger van Vrancken bij andere JPL-club halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent moet op zoek naar een nieuwe coach na het vertrek van Wouter Vrancken. De Buffalo's zouden denken aan Rik De Mil, coach van Charleroi.

KAA Gent heeft onlangs afscheid genomen van Wouter Vrancken. Beide partijen waren het erover eens dat een stap opzij van Vrancken een goede zet zou zijn.

De resultaten zijn niet wat ze moeten zijn in Gent, en dat beseft het bestuur daar ook. Er worden nog inkomende transfers verwacht, vooral in de spits.

Maar bij transfers van spelers blijft het niet, want er moet ook gezocht worden naar een nieuwe coach. Daniel Milicevic neemt voorlopig over, maar Gent is wel op zoek naar een definitieve opvolger voor Vrancken.

La Dernière Heure beweert nu dat het Gentse bestuur Rik De Mil op zijn shortlist heeft staan. De Mil is sinds maart 2024 coach bij Charleroi.

Voorlopig is er echter niets concreets. Er zou geen officieel bod zijn uitgebracht. Hoe dan ook, het bestuur van Charleroi wil koste wat kost zijn coach behouden, die intern zeer gewaardeerd wordt, al sinds het begin.