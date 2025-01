OFFICIEEL: Standard ziet sterkhouder vertrekken naar Engeland

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu werd het ook officieel bekendgemaakt. Isaac Price verlaat Standard en trekt naar West Bromwich Albion.

Isaac Price speelde zijn laatste wedstrijd voor Standard afgelopen weekend op verplaatsing bij STVV. Toeval of niet, maar Price was voor de eerste keer dit seizoen beslissend tijdens zijn laatste wedstrijd: zijn schot op de paal zorgde ervoor dat Eckert Ayensa de 1-2 maakte.

Hij werd na afloop al eens goed omhelsd door iedere speler van Standard, met reden dus. Het leek al een uitgemaakte zaak dat hij zou vertrekken naar West Brom.

En die transfer werd woensdag ook officieel bekendgemaakt door beide clubs. Price tekende een contract van 4,5 jaar bij de Engelse tweedeklasser.

De Noord-Ierse middenvelder kwam in de zomer van 2023 aan bij de Rouches. Hij werd toen nog transfervrij overgenomen van Everton, waar hij bij de beloften speelde.

In totaal kwam hij 63 keer in actie bij Standard. Hij kon de netten één keer doen trillen en gaf twee assists. De middenvelder was wel een belangrijke schakel voor Ivan Leko, die hem nagenoeg steeds in de basis dropte.