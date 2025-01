Vijf dingen om te weten over Lucas Hey, de veelbelovende "Golden Boy" van Anderlecht

Anderlecht is dus nog niet klaar met het Deense tijdperk! Lucas Hey heeft zich aangesloten bij de Paars-witten, en zowel in Denemarken als bij Anderlecht wordt er veel van hem verwacht.

Naast Musiala en Bellingham

Het is een feit: door de diensten van Lucas Hey (21 jaar) voor 3 miljoen euro te verwerven, heeft Anderlecht een van de meest veelbelovende jonge talenten in de voetbalwereld aangetrokken. Dat zeggen niet wij, maar Tuttosport, die elk jaar zijn 100 genomineerden voor de prestigieuze Golden Boy kiest, en Hey in 2023 heeft opgenomen.

Na Lyngby te hebben geholpen zich te handhaven, maakte Lucas Hey dus deel uit van deze shortlist naast onder andere Jude Bellingham, Jamal Musiala, Gavi, Florian Wirtz... maar ook Roméo Lavia, Arthur Vermeeren, Zeno Debast, Johan Bakayoko, Arne Engels en Bilal El Khannouss. "Het is geweldig om daar te zijn. Ik speel 'slechts' bij Lyngby, het is echt indrukwekkend. Vier jaar geleden was ik nergens", reageerde Hey in de kolommen van Bold na deze verrassende nominatie.

Hij vindt een teamgenoot terug bij Anderlecht

Tijdens de "Deense golf" van RSC Anderlecht (die dus nog niet helemaal voorbij is), brachten Jesper Fredberg en Brian Riemer voornamelijk ervaren spelers naar Lotto Park: Dolberg, Delaney, Schmeichel, Zanka en zelfs in mindere mate Dreyer, die al verschillende seizoenen achter de rug had, waren geen jonge debutanten. De enige uitzondering was geen succes: het betrof Mads Kikkenborg, wiens teller op één wedstrijd blijft staan.

Maar de reservedoelman van RSC Anderlecht zal zijn bijdrage hebben aan de integratie van Lucas Hey. De twee mannen hebben namelijk samen 28 keer gespeeld bij Lyngby, voordat Hey naar Nordsjaelland vertrok. Een vertrek van Kikkenborg op korte of middellange termijn is niet uitgesloten, maar tot dan kan hij op zijn minst zijn jonge landgenoot helpen zijn weg te vinden.

Geïntroduceerd door een voormalige Pro League-coach

En als hij advies nodig heeft om de Jupiler Pro League zo goed mogelijk aan te pakken, kan Lucas Hey ook een belletje plegen naar een van de coaches die hem het meest hebben geholpen in zijn jonge carrière: Freyr Alexandersson. Onder leiding van de voormalige T1 van KV Kortrijk werd Hey in 2022 bij Lyngby in het diepe gegooid.

De club speelde destijds in de D2 van Denemarken maar promoveerde, voordat ze miraculeus in de competitie bleef. Alexandersson heeft ondertussen afscheid genomen bij Kortrijk, maar zal zijn voormalige pupil zeker met plezier adviseren. En de Anderlecht-supporters zullen waarderen wat de IJslander destijds in BT over Lucas Hey te zeggen had: "Het is een jongen die ongelooflijk goed is ontwikkeld, een moderne verdediger. Hij is goed aan de bal, sterk in één-op-één-duels, leest het spel goed, gevaarlijk bij standaardsituaties, hij is een leider (...) Als hij gefocust blijft, denk ik dat Lucas Hey in de top vijf competities van Europa kan spelen."

Europa kent hij ook

Lucas Hey heeft niet alleen in de Deense eerste klasse gespeeld: met Nordsjaelland kreeg hij ook de kans om in de Europa Cup te spelen. In 2023 maakte hij zijn debuut in de voorrondes van de Conference League, waarbij hij 90 minuten speelde in de terugwedstrijd van de kwalificatiewedstrijd tegen FCSB (Steaua Boekarest). "Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan, maar aan de andere kant voelde ik me er klaar voor", zei de Deen verheugd na de wedstrijd in Bold.

En dat zal natuurlijk niet stoppen: Nordsjaelland bereikte de groepsfase van de Conference League. Lucas Hey begon op de bank in de groepsfase, maar was vervolgens basisspeler in de laatste 4 wedstrijden. Beter nog: tijdens de vernedering van Fenerbahçe (6-1) scoorde de kersverse Paars-Witte speler een van de zes doelpunten van zijn team, zijn eerste Europese doelpunt. Anderlecht hoopt natuurlijk dat dit niet de laatste zal zijn.

Binnenkort bij... Brian Riemer?

Ondanks de veelbelovende vooruitzichten is Lucas Hey nog niet opgeroepen voor het nationale A-team, noch door Kasper Hjulmand, noch door Brian Riemer sinds zijn recente aanstelling. Hij is echter een bevestigde belofteninternational met 12 caps, hoewel een van die wedstrijden verbonden is aan zijn slechtste herinnering als speler: de rode kaart die hij 2 minuten na zijn invalbeurt kreeg in de rust tegen Wales in 2023.

Zonder twijfel zal zijn transfer naar Anderlecht Hey onder de aandacht brengen... van Brian Riemer, die niet alleen interesse heeft in het Lotto Park omdat hij er als coach heeft gewerkt, maar ook omdat Kasper Dolberg er schittert. Het zou niet verbazen als we snel de voormalige RSC Anderlecht-coach terugzien op de tribunes om de prestaties van zijn internationals te bewonderen!