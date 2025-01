"Geen connectie": Opvallend geluid uit Griekenland over Kos Karetsas

Kos Karetsas blinkt uit bij KRC Genk. Het is uitkijken of hij voor België of Griekenland kiest als international.

Het is een hete aardappel die geserveerd wordt. Niet alleen op het bord van de nieuwe trainer van de Rode Duivels, maar bij de Griekse bond en bij Kos Karetsas zelf.

De kans dat hij dit jaar een keuze moet maken of hij voor België of Griekenland speelt is bijzonder groot, al probeert zijn vader de druk nog wat af te houden.

De vraag is ook of Karetsas echt wel veel voelt voor Griekenland en of de Grieken helemaal warm zullen lopen voor hem. Volgens Kostas Petrotos, voetbaljournalist voor Metropolis, is dat momenteel niet het geval.

“We kennen hem hier in Griekenland als een groot talent, al is hij niet zo bekend bij het grote publiek”, weet Petrotos te vertellen in Het Nieuwsblad. “Hij heeft geen connectie met de fans, omdat hij nooit in Griekenland heeft gespeeld. Alleen de supporters van PAOK kennen hem iets beter, omdat Kos en zijn familie PAOK-supporters zijn.”

Bovendien is het ook lang niet zeker dat Karetsas snel een basisspeler zal zijn voor Griekenland. Al heeft hij hetzelfde probleem ook bij de Rode Duivels.

“Het zou een voordeel voor Griekenland kunnen zijn dat Karetsas hier meer speelkansen kan krijgen dan in België, al hebben wij hier ook een heel getalenteerde generatie op dit moment. Misschien wel de meest getalenteerde na de ploeg die in 2004 het EK won.”