Vader van Kos Karetsas doet zijn zegje over keuze tussen Duivels en Griekenland: "180 graden gedraaid"

De Rode Duivels wachten op de aanstelling van een nieuwe bondscoach. Maar misschien nog belangrijk is kijken wat er in maart gebeurt met Kos Karetsas.

Vincent Mannaert is druk in de weer om een opvolger voor Domenico Tedesco te vinden. De Rode Duivels spelen op 20 en 23 maart in de Nations League tegen Oekraïne, waardoor het allemaal wat vooruit moet gaan.

Een ander vraagstuk dat binnen de twee maand mogelijk een antwoord krijgt is dat van Kos Karetsas. De youngster van KRC Genk zal binnenkort een keuze moeten maken tussen de Rode Duivels en Griekenland.

Volgens zijn vader Vaios Karetsas is zijn zoon er nog niet echt mee bezig. “In maart komen er interlands aan, en de kans is groot dat hij door een land wordt opgeroepen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Maar met de Belgische bond hebben we bijvoorbeeld nog niet concreet samengezeten. Ik heb Vincent Mannaert wel al aan de lijn gehad, maar dat waren kennismakingsgesprekken. Een sportief plan met hem is natuurlijk erg belangrijk.”

Griekenland speelt in maart twee keer tegen Schotland. De kans zit erin dat hij zowel door de Belgische als de Griekse bondscoach opgeroepen wordt. “Als hij dan nog met enige twijfel zit, zal er geen keuze gemaakt worden”, aldus Vaios.

De keuze is sportief blijkbaar ook moeilijk geworden. “De nationale ploeg van Griekenland is immers 180 graden gedraaid. Zij hebben een nieuw bestuur, nieuwe trainer, en ze zetten veel meer in op de jeugd. België ligt qua talent en op basis van het sportieve nog altijd voor op Griekenland, maar het maakt de keuze er niet makkelijker op.”