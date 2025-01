Voormalig Club Brugge-speler vindt nieuwe uitdaging in het voetbal

Peter Van Der Heyden, voormalig speler van onder andere Club Brugge, Beerschot en Mainz, is tegenwoordig actief in de vastgoedwereld. Van Der Heyden heeft zijn carrière in het voetbal achter zich gelaten. Toch is de liefde voor het spel nooit helemaal verdwenen...

Na zijn afscheid van het profvoetbal besloot Peter Van Der Heyden zich te richten op vastgoed, zowel in België als internationaal. “Zeven dagen per week met voetbal bezig zijn zag ik niet zitten. Maar nu, samen met mijn zoon, ben ik weer volop actief in het voetbal", vertelt Van Der Heyden in de Gazet van Antwerpen. Van Der Heyden had het na zijn profcarrière even gehad met het voetbal, maar toen zijn zoon Ty besloot te gaan voetballen, raakte hij opnieuw besmet met de voetbalkoorts. Sinds kort traint Van Der Heyden het jeugdteam van zijn zoon bij VKSO Zerkegem. Zijn zoon Ty, die pas anderhalf jaar geleden begon te voetballen, speelt inmiddels in de U17 en maakt de overstap naar de U21. Van Der Heyden geniet zichtbaar van zijn nieuwe rol. “We hebben het ontzettend naar onze zin. Het is een klein clubje, maar de sfeer is geweldig. Het doet me goed om weer op het veld te staan en jonge spelers te zien groeien.” Naast het trainen van zijn zoon, is Van Der Heyden ook betrokken bij andere ontwikkelingen binnen de club. “Zerkegem heeft nu zelfs een vrouwenvoetbalteam, en mijn dochter speelt ook mee. Het sporten zit er echt in, en ik ben blij dat ik mijn kinderen daarin kan ondersteunen.”