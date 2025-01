De Schryver wil na een dramatische periode SK Beveren naar de top loodsen: "Deze ploeg hoort bij de beste vier"

Na een pijnlijke periode bij het failliete Deinze is Guillaume De Schryver klaar voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Bij SK Beveren wil de aanvaller zijn creativiteit opnieuw laten spreken. "Deze club hoort thuis in de hoogste klasse", klinkt het ambitieus.

De Schryver kijkt toch met gemengde gevoelens terug op zijn laatste maanden bij KMSK Deinze. Het faillissement van de club liet diepe sporen na. “Eerst leek er hoop met een overnemer, maar dat bleken loze beloftes", vertelt hij in Het Nieuwsblad. “De spelersgroep heeft lang gewacht op betalingen die nooit kwamen. Uiteindelijk was het de juiste keuze om verder te kijken.” Na een periode van onzekerheid koos De Schryver bewust voor een overstap naar Beveren, al liet zijn beslissing even op zich wachten. “Er waren aanbiedingen van andere Challenger Pro League-teams, maar Beveren is een traditieclub met veel potentieel. Het voelde gewoon juist.” Bij Beveren komt De Schryver opnieuw samen te spelen met Lennart Mertens, een oude bekende uit zijn tijd bij Deinze. “Lennart is een fantastische spits en een toffe gast. Onze connectie op en naast het veld is altijd goed geweest.” De flankaanvaller ziet voldoende kwaliteit in de kern om hoog te mikken. “Puur kwalitatief hoort deze ploeg bij de beste vier van de reeks,” benadrukt hij. “We moeten minstens top zes ambiëren. Daarna zien we wel waar we eindigen. Als het allemaal klikt, kunnen we mooie dingen verwachten.”





Volg SK Beveren - SK Deinze live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (26/01).