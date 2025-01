Dit wordt de mooiste goal van het jaar in de JPL: "En toch staat hij pas op drie, ik heb er mooiere gescoord"

Luka Vuskovic, de 17-jarige verdediger van Westerlo, zorgde op tweede kerstdag voor een moment om nooit te vergeten. Met een onhoudbare omhaal tegen Club Brugge stal hij de show, en nu is hij dé topfavoriet voor 'Doelpunt van het Jaar' op het Gala van de Gouden Schoen.

"Toen ik dat doelpunt scoorde tegen Simon Mignolet, kon ik het amper geloven", vertelt Vuskovic in HLN. "Na de match kwam hij naar me toe: 'Proficiat, Luka. Het was een geweldige goal. Veel succes in je carrière.' Dat was echt speciaal."

De beelden van zijn doelpunt gingen viraal, maar voor Vuskovic zelf is het slechts de derde mooiste goal uit zijn carrière. "Bij de U19 van Hajduk Split scoorde ik twee keer vanaf de eigen helft", lacht hij. "Dus deze omhaal komt op plek drie."

Toch blijft de uitvoering indrukwekkend. "Op het strand in Split oefende ik daar constant op met mijn vader en broer. We gingen de zee in tot het water aan onze knieën stond, staken twee stokken in het zand als doel, en probeerden met een omhaal te scoren. Het heeft geloond."

De viering van zijn doelpunt zat vol emotie, maar kende een verrassend moment. "Ik was nerveus, man! De scheidsrechter floot, dus ik dacht dat mijn goal werd afgekeurd. Blijkbaar was Christos Tzolis aan het klagen en riep de ref hem tot de orde. Pas toen ben ik écht beginnen juichen."

Met zes doelpunten dit seizoen lijkt Vuskovic soms meer spits dan verdediger. "Ik zou graag als spits spelen", geeft hij toe. "Maar dat is nooit mijn positie geweest. In de jeugd liet mijn coach me soms wel als spits invallen bij een achterstand. Het gevoel voor doelpunten zit in de familie. Mijn grootvader, vader en broer waren allemaal doelpuntenmakers. Zoek maar eens de goals van mijn broer Mario op YouTube."