Interim-coach Danijel Milicevic spreekt ambities uit bij KAA Gent: "Voelde als een aardbeving toen Wouter Vrancken vertrok"

Na het vertrek van Wouter Vrancken nam Danijel Milicevic over als interim-coach. Hij sprak met oog op het duel tegen OH Leuven met de pers.

Deze week gebeurde er veel bij KAA Gent, maar vooral het afscheid van Wouter Vrancken wordt onthouden. Beide partijen gingen in onderling overleg uit elkaar.

Daniel Milicevic neemt het voorlopig over als interim-coach. Gent zoekt nog naar een vervanger, al zit daar zeker geen haast achter. Als Milicevic goed presteert zou hij dus kunnen aanblijven als coach.

"Als de hoofdcoach de club verlaat, is dat altijd een aardbeving", blikt Milicevic terug op het vertrek van Vrancken volgens Het Laatste Nieuws. "Wouter was toegewijd, werkte keihard met zijn staff en de spelers."

"De groep heeft de dag nadien wel positief gereageerd. Zij moeten dit zien als een nieuwe start, zeker de jongens die de voorbije maanden minder speelden", gaat hij verder.

"De directie heeft me gevraagd om over te nemen voor de volgende matchen. That’s it. Ik focus me nu op OH Leuven zondag. Het team moet klaar zijn om op een hoog niveau te presteren." Milicevic haalde in het verleden ook al aan dat hij graag ooit hoofdcoach wil worden.

"Dat is nog altijd zo. Ik zie dit als een geweldige kans die de club mij geeft, omdat ze in mij geloven. Ik ben Sam Baro, Arnar Vidarsson en Kjeld Fort dankbaar. Deze kans wil ik grijpen", besluit hij.