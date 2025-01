Marc Degryse maakt al snel duidelijk wat hij vindt van de keuze voor Rudi Garcia en ziet al groot probleem

Marc Degryse is niet laaiend enthousiast over de aanstelling van Rudi Garcia als bondscoach van België. "Dit is niet de trainer die ik had verwacht", zegt Degryse in HLN, die zich verbaast over de keuze voor de 60-jarige Fransman.

Degryse was verrast door de beslissing om Garcia aan te stellen, vooral omdat hij had verwacht dat iemand anders uit de shortlist naar voren zou komen. "Ik dacht dat niemand van de gelekte namen de uiteindelijke bondscoach zou worden. Maar dat er nog iemand anders uit de hoed getoverd zou worden." Hoewel Garcia ervaring heeft bij verschillende grote clubs, heeft hij volgens Degryse geen indrukwekkende prijzenkast. "Zijn laatste trofee dateert al van meer dan vijftien jaar geleden, toen hij met Eden Hazard de dubbel pakte bij Lille", merkt Degryse op. "Als je een buitenlander kiest, moet het wel een grote naam zijn. En dat is hij niet." Degryse wijst er ook op dat Garcia's recente coachcarrière niet bepaald succesvol was. "Zijn meest recente passages waren kort en werden gekenmerkt door conflicten", zegt Degryse. "Bij Napoli vertrok hij na enkele maanden, en had hij ruzie met sterspeler Osimhen. Hetzelfde gebeurde in Saoedi-Arabië met Cristiano Ronaldo. Hij durft te clashen met zijn beste spelers, en dat lijkt me nu niet de bedoeling bij de Rode Duivels." Tot slot heeft Degryse twijfels over Garcia's capaciteiten als people manager. "Garcia heeft een zekere status en zal wel voor discipline staan, maar of hij een echte peoplemanager is, daar heb ik toch mijn twijfels bij", aldus Degryse. "Laat ons hopen dat hij erin slaagt om de goesting om voor de Rode Duivels te spelen terug te brengen."