📷 OFFICIEEL KV Kortrijk verrast met knappe transfer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk heeft een oude bekende opnieuw aan boord gehaald. Doelman Marko Ilic versterkt de ploeg.

Marko Ilic is geen onbekende voor KV Kortrijk. De 26-jarige doelman speelde al van de zomer van 2020 tot januari 2023 bij de Kerels.

Hij speelde zich toen in de kijker met 16 clean sheets in 71 wedstrijden. Dat leverde hem een transfer naar Colorado Rapids in de Amerikaanse MLS op.

Vorige zomer keerde hij terug naar Europa. De keeper ging aan de slag in zijn thuisland bij Rode Ster Belgrado. In de Champions League speelde hij tegen Monaco en Barcelona.

Nu komt Ilic terug naar Kortrijk in de Jupiler Pro League. Verrassend is dat hij meteen een contract tekent tot 2027.

“We heten Marko dan ook terug van harte welkom bij de club!”, laat KV Kortrijk op zijn officiële kanalen weten nadat de doelman een krabbel zette onder zijn overeenkomst.