Ondanks mindere resultaten behoudt Timmy Simons vertrouwen in zijn speelstijl: "Alleen dan zal ik mezelf in vraag stellen"

Westerlo zit in een moeilijke periode. Na zeven wedstrijden zonder winst wordt de nood aan een overwinning steeds groter. Zaterdag komt leider KRC Genk op bezoek.

De nederlaag tegen Antwerp was opnieuw pijnlijk voor Westerlo. "We hadden deze nederlaag kunnen voorkomen", zei Simons in de Gazet van Antwerpen.

De eerste goal van Janssen was mooi, maar het eigen doelpunt van Devine en de strafschop in de extra tijd bepaalden de score. Simons legde de schuld vooral bij die laatste situatie: “In zo’n moment moet je niet naar de bal happen, maar de tegenstander naar buiten duwen. Dat hebben we geprobeerd na de strafschop tegen Club Brugge, maar het is moeilijk te trainen.”

Ondanks de kritiek blijft Simons vasthouden aan zijn aanvallende speelstijl. "We spelen aanvallend, maar verdedigen compact als we de bal kwijt zijn", zegt hij.

"De afgelopen weken hebben we weinig kansen weggegeven." Simons is ervan overtuigd dat de manier van spelen niet de oorzaak is van de slechte resultaten.

"Ik zie geen verloren gezichten. De jongens blijven hard werken", zegt de coach. "Iedereen ziet dat we goed voetballen. Als we geen kansen meer creëren, zal ik mezelf in vraag stellen."