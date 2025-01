Serieuze aderlating voor Anderlecht, vlak voor match tegen KV Mechelen: David Hubert ziet plots nog absolute sterkhouder uitvallen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht neemt het zondagavond op tegen KV Mechelen. Paars-wit zal niet kunnen rekenen op doelman Colin Coosemans.

Anderlecht speelt zondag tegen KV Mechelen. Voor paars-wit een goede kans om zich te herpakken na de Europese nederlaag van deze week.

Paars-wit maakte zondag zijn selectie bekend, waarbij het opvallendste zeker de terugkeer van Mario Stroeykens was. Hij kampte met een kwetsuur aan de enkel waardoor hij anderhalve maand niet kon spelen.

Nu is hij terug fit genoeg om te spelen, al blijft het afwachten om te zien of hij zal starten. Verder zit ook Lucas Hey voor het eerst bij de kern. Edozie en Dolberg zijn nog afwezig.

Maar vlak voor de wedstrijd komt Het Nieuwsblad plots met heel slecht nieuws: Colin Coosemans zou licht geblesseerd zijn. Hierdoor zal hij tegen KV Mechelen niet tussen de palen kunnen staan.

Dat wil dan ook meteen zeggen dat Mads Kikkenborg in doel zal komen te staan. Hij speelde nog maar één wedstrijd, tegen Tubize-Braine in de beker. Hij maakte toen niet per se indruk, maar nu krijgt hij dus weer een nieuwe kans. Toch een flinke aderlating voor de Brusselaars.