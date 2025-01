Zoon van voormalige Rode Duivel trekt naar Juventus

Maxime De Brul zou zijn contract bij Juventus hebben getekend. De zoon van Tjörven zou dus al 16-jarige leeftijd naar Italië vertrekken.

Maxime De Brul, een 16-jarige Gentenaar, zal binnenkort bij Juventus spelen. De centrale verdediger zou een contract hebben ondertekend tot 2028, meldt La Dernière Heure. Volgens de Italiaanse pers heeft de speler al deelgenomen aan proeftrainingen bij de club om de technische staf van zijn kwaliteiten te overtuigen.

Hij is de zoon van Tjörven De Brul, een voormalige Rode Duivel die meer dan 270 wedstrijden heeft gespeeld voor Club Brugge. Net als zijn zoon (ook al speelde die niet voor het eerste team), heeft Tjörven ook gespeeld bij KAA Gent tussen 2003 en 2005.

Hij is niet de eerste Belgische speler die de laatste jaren bij Juventus is terechtgekomen. We denken meteen aan Samuel Mbangula, die speelt voor het eerste team en soms in de basis staat, maar ook aan Koni De Winter, Joseph Nonge, en Daouda Peeters.

Het jonge talent zal naar verwachting eerst spelen bij de U19 voordat hij waarschijnlijk doorstroomt naar de Next Gen. De 16-jarige speler is een veelzijdige centrale verdediger. Met zijn lengte van 1,90 m excelleert hij in het luchtspel en straalt hij fysieke aanwezigheid uit.