Anderlecht en Club Brugge vormen ineens een front, Antwerp, Gent en Genk zijn daar niet voor te vinden

Er wordt deze week weer druk gesproken over de hervorming van het Belgische voetbalformat. Zoals gewoonlijk brengt dat heel wat gelobby en heel wat voorstellen met zich mee. Maar welk van die voorstellen gaat een tweederde meerderheid halen? Wij zien het voorlopig niet.

De competitie barst steeds meer uit zijn voegen barst door het toenemende aantal wedstrijden. Deze week komen de clubs bijeen om de toekomst van de competitie te bespreken, maar de verdeeldheid binnen de Belgische topclubs maakt de situatie complex.

Er zijn verschillende voorstellen voor het nieuwe competitieformat, maar niet alle clubs zijn het eens over de richting die het op moet gaan. Twee van de grootste clubs, Club Brugge en Anderlecht, lijken voorstander van een competitie met 16 teams en play-offs met vier clubs.

Dit voorstel zou volgens hen het aantal wedstrijden verminderen, wat gezien de drukke kalenders van de topclubs een wenselijke verandering zou zijn. Anderzijds hebben clubs zoals Gent, Genk en Antwerp hun bedenkingen bij dit plan, omdat zij vrezen dat het hen vaker buiten de play-offs zal plaatsen, wat hun kansen op Europese plaatsen kan verkleinen.

Naast dit voorstel is er ook de mogelijkheid van een competitie met 18 teams zonder play-offs. Club Brugge en Anderlecht staan hier ook niet negatief tegenover, maar het voorstel heeft minder draagvlak bij andere clubs.

De uitdaging zit hem vooral in het verkrijgen van een tweederdemeerderheid, wat essentieel is voor de goedkeuring van de hervorming. Dit proces is vaak problematisch gebleken, aangezien het moeilijk is om tot een breed gedragen consensus te komen.

Een belangrijk aspect in de onderhandelingen is het televisiecontract, dat een cruciale rol speelt in de besluitvorming. De clubs zijn zich ervan bewust dat de verdeling van het tv-geld invloed zal hebben op de uiteindelijke beslissing.

Zowel Club Brugge als Anderlecht hebben al aangegeven dat zij zich meer gaan richten op de financiën, met name de inkomsten uit tv-rechten. Dit zou wel eens de doorslag kunnen geven als het tijd is om een definitieve keuze te maken over de hervorming van de competitie.