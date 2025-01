Reactie Christos Tzolis over cruciale duel met Manchester City: "Heeft echt geen zin"

Club Brugge staat voor een belangrijke laatste wedstrijd in de Champions League in en tegen Manchester City. Christos Tzolis heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt.

Bij Club Brugge hebben ze vorige week gevloekt op Manchester City. De ploeg van Kevin De Bruyne kwam 0-2 voor tegen PSG, maar verloor toch nog met 4-2. City staat zo voorlopig op de 25ste plaats en is virtueel uitgeschakeld. Enkel bij winst kan City zich nog plaatsen voor de tussenronde van de Champions League, terwijl Club enkel zeker is van de kwalificatie als het minstens gelijk speelt. Bij verlies moet Club hopen dat Sporting, Benfica, PSG of Stuttgart geen punten pakt. Tzolis wil vol voor winst gaan tegen Manchester City Het zal dus nog rekenen worden voor blauw-zwart om zeker te zijn van de kwalificatie. "We weten wat er ons een zware avond te wachten staat", weet Tzolis. "Ondanks hun moeilijke seizoen blijft het één van de beste ploegen ter wereld." "Om een goed resultaat te behalen zullen we echt allemaal top moeten zijn. Speculeren op een gelijkspel heeft echt geen zin, we moeten gewoon uitgaan van onze eigen sterke en vol op de zege mikken." "De coach zal wel weer met een plan komen, het is aan ons om dat dan uit te voeren." Woensdag rond de klok van 23u weten we of Club Brugge zich heeft kunnen plaatsen voor de tussenronde in de Champions League.





