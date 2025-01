Opgeleid bij Anderlecht, uit zijn appartement gezet bij Oostende en nu... bij een topclub: "Als zij bellen, moet je gewoon ja zeggen"

Liam Bossin, de Brusselse doelman met een Ierse moeder en een Belgische vader, heeft een opmerkelijke transfer gemaakt. Na Anderlecht, Oostende en Dordrecht tekende hij onlangs bij... Feyenoord.

Na een moeilijke periode, waarin hij na het faillissement van KV Oostende geen nieuwe club kon vinden, keerde hij terug naar zijn oude club Dordrecht in de Nederlandse tweede klasse. Wat aanvankelijk leek op een tijdelijke oplossing, bleek echter de voorloper van een onverwachte stap naar Feyenoord, de topclub uit Rotterdam.

Sinds vorige week is Bossin de nieuwe back-up keeper van Feyenoord, een kans die hij niet kon laten liggen. “Als een club als Feyenoord belt, moet je gewoon ja zeggen", aldus de doelman.

Zijn achtergrond als jeugdspeler bij WS Brussel en Anderlecht, gecombineerd met zijn buitenlandse ervaring bij Nottingham Forest en Cork City, heeft hem goed voorbereid op de stap naar Feyenoord.

De 28-jarige doelman speelde de afgelopen twee seizoenen als eerste keeper bij Dordrecht, de partnerclub van Feyenoord, waar hij uitstekende prestaties leverde.

Bossin zelf vermoedt echter dat zijn gebrek aan de juiste contacten in België hem parten speelde. "In België is het niet belangrijk wat je kent, maar wie je kent", zegt Bossin in Het Nieuwsblad, die na het faillissement van Oostende moeilijk een nieuwe club vond en zelfs uit zijn appartement werd gezet.

In Dordrecht hield Bossin zijn niveau vast en speelde hij 21 wedstrijden, waarbij hij zijn ploeg naar de winterstop als vierde in de Keuken Kampioen Divisie leidde. Zijn sterke prestaties bleven niet onopgemerkt, en begin januari werd bekend dat Feyenoord interesse in hem had. Bossin kreeg een contract tot het einde van het seizoen, met de optie tot koop.

Ondanks de grote concurrentie van doelmannen Justin Bijlow en Timon Wellenreuther voor de positie van eerste keeper, heeft Bossin geen spijt van zijn keuze. De kans om bij zo'n prestigieuze club te spelen, is een ervaring die hij niet kon laten lopen.