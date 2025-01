Silvio Proto heeft heel andere mening dan de meeste analisten over nieuwe bondscoach Rudi Garcia

Het is sinds afgelopen vrijdag officieel: de nieuwe bondscoach van België is Rudi Garcia. Veel analisten hebben de keuze om de Fransmans aan te stellen bekritiseerd. Silvio Proto roept op tot geduld.

De voormalige Rode Duivel en doelman van Anderlecht, Silvio Proto, heeft zijn mening gegeven over de nieuwe bondscoach Rudi Garcia in een interview met RTL Sports. Voor hem moet hij één essentiële zaak toevoegen aan de ploeg: de winnaarsmentaliteit.

"De prioriteit is deze winnaarsmentaliteit," benadrukt hij. "Hij komt uit een land waar men leert om te winnen. Dat moet hij brengen, want dat hebben we helemaal niet in België. Ik denk dat hij ook tactisch gezien een coach is die veel heeft geleerd in Italië. Hij weet tactische keuzes te maken die een wedstrijd kunnen doen kantelen of hij kan zich aanpassen aan de tegenstander, iets wat de laatste coaches niet hebben kunnen doen."

Maar is hij echt overtuigd door de Franse coach? "Nee, ik ben niet overtuigd. Maar in de voetbalwereld zijn er mensen die iets hebben bereikt, die weten dat het verleden is, en die niet jaloers zijn. Ik denk dat ik zo ben."

Sommige analisten hebben al serieus wat kritiek geuit, maar Proto wil afwachten: "En dan heb je jaloerse mensen die afkraken om af te kraken. Zoals sommigen in de Vlaamse pers doen. Ik ben niet zo. Geef hem een kans."

"Misschien zullen we over 6 maanden zeggen: 'We zaten fout.' Of dan, over een jaar, zullen we zeggen dat het de beste mogelijke keuze was. Maar dat gaat vandaag nog niet", besluit Proto.