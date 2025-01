Nicky Hayen wil vooral niet rekenen: "We moeten de perfecte wedstrijd spelen... en hopen"

Kijken wat er op andere velden gebeurt? Dat wil Nicky Hayen alvast niet doen. De coach van Club Brugge wil zich concentreren op zijn eigen match tegen Manchester City, en hoopt dat zijn team de perfecte wedstrijd kan spelen om een goed resultaat neer te zetten.

Club Brugge heeft zijn lot in eigen handen, maar kan ook de resultaten uit Lissabon of Stuttgart in de gaten houden om de deelname aan de tussenronde van de Champions League te bevestigen. De Bruggelingen, 20e in de League Phase, hebben slechts één punt nodig, maar staan tegenover een sterke tegenstander die absoluut drie punten moet hebben.

"We zullen niet naar andere velden kijken, enkel naar onze wedstrijd, omdat we ons lot in eigen handen hebben. Als we morgen een goed resultaat halen, zijn we gekwalificeerd voor de volgende ronde", antwoordde Nicky Hayen meteen tijdens de persconferentie op dinsdag.

"Het meest waarschijnlijke scenario? Het enige gemakkelijke om te zeggen is dat het een moeilijke wedstrijd zal worden. Ze hebben spelers en een coach van wereldklasse, maar we zullen ons uiterste best doen om een resultaat te behalen."

We moeten een perfecte wedstrijd spelen."

Eerder op de dag benadrukte Pep Guardiola dat Club Brugge al 20 wedstrijden ongeslagen is in alle competities en dat het dus een zware opdracht wordt voor hen. Een duidelijke manier om de druk aan de kant van de Spaanse coach te verlichten, die heel goed weet dat zijn team favoriet zal zijn tegen de Belgische kampioen. Aan de andere kant heeft Nicky Hayen niet verrassend benoemd dat Club Brugge een perfecte wedstrijd zal moeten spelen om op zijn minst een punt te behalen.

"Manchester City is een dominante ploeg met veel kwaliteiten om het verschil te maken. We moeten compact zijn en solide achteraan. We moeten de perfecte wedstrijd spelen, intensiteit tonen, de duels winnen, de kansen benutten die we krijgen en hopen dat het genoeg zal zijn."