Zeker niet alles loopt zoals gehoopt: doelstelling halen wordt nog héél moeilijk voor Vincent Kompany

Bayern München speelt woensdagavond ook zijn laatste wedstrijd in de League Phase van de Champions League. Op papier een makkelijke opdracht.

Bayern München neemt het woensdag tegen Slovan Bratislava op, samen met Young Boys de enige club die nog geen enkel punt kon pakken in de League Phase. De hoop op de top 8 blijft aanwezig, al wordt dat nog moeilijk.

De troepen van Vincent Kompany verloren vorige week op het veld van Feyenoord, wat een enorme domper was met oog op de top 8. Bayern staat 15e met 12 punten.

Leverkusen, dat achtste staat, telt slechts één punt meer. Alleen is het belangrijk om te vermelden dat er nog zeven teams zijn die ingehaald moeten worden. Een hoog doelpuntensaldo kan daarbij helpen. Alles moet dus meezitten voor Kompany om nog rechtstreeks door te gaan naar de volgende ronde.

Het doel was de top 8. "Natuurlijk was het onze doelstelling om bij de eerste acht te eindigen. Zes zeges hadden daar voor volstaan. Nu moeten we evenwel proberen om onze vijfde match te winnen en dan zien we wel. Ook als we in die tussenronde belanden, verandert ons uiteindelijke doel niet", vertelde Kompany volgens Het Nieuwsblad.

Zelfs gelooft de Belgische coach er nog wel in. "Ik heb een hele zondag mogelijke scenario’s zitten bekijken, maar uiteindelijk moeten we gewoon naar onszelf kijken. Ik legde het al uit aan mijn spelers: er zijn miljoenen voetballers die het willen maken en toch zitten wij hier. Dat is een kans van 0,00001 procent. Dan ligt de kans dat wij alsnog die top 8 halen toch nog een stuk hoger."