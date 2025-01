🎥 Ex-Anderlecht-verdediger en ook al Rode Duivel krijgt meteen zware kritiek nadat hij direct na transfer moest starten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hannes Delcroix heeft afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd gespeeld voor Swansea. Hij droomde ongetwijfeld van een beter debuut.

Na een half jaar zonder speelminuten bij Burnley is Hannes Delcroix op huurbasis vertrokken naar Swansea. De Rode Duivel werd deze winter gelinkt aan Standard en Metz, maar koos uiteindelijk voor een avontuur in Wales om opnieuw aan spelen toe te komen.

Zijn wens ging meteen in vervulling: amper een dag na zijn aankomst stond Delcroix al in de basis tegen Norwich. Hij maakte een degelijke indruk in de eerste helft, maar daarna sloeg het noodlot toe.

Swansea leek met een 0-0 de rust in te gaan, tot Norwich in de laatste minuut voor de pauze toesloeg. Na de gelijkmaker van Swansea kort na het uur leek er opnieuw hoop, maar die werd snel de kop ingedrukt. De thuisploeg sloeg genadeloos toe en liep in twintig minuten uit naar een zware 5-1 overwinning.

Delcroix kreeg kritiek voor zijn aandeel in meerdere tegendoelpunten. Dat is geen verrassing, aangezien hij sinds februari vorig jaar geen volledige wedstrijd meer speelde.

De komende weken zal moeten blijken of Delcroix zich kan herpakken en zijn ritme terugvindt in de defensie van Swansea.