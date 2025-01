'Anderlecht praat met Mario Stroeykens over contractverlenging én hangt meteen een stevig prijskaartje rond de nek van het jeugdproduct'

RSC Anderlecht wil het contract van Mario Stroeykens openbreken. De aanvallende middenvelder moet het volgende jeugdproduct worden dat (veel) geld in het laatje brengt. Al mogen geïnteresseerde clubs ook nu een poging wagen.

Mario Stroeykens groeide de voorbije maanden uit tot één van de absolute sterkhouders van RSC Anderlecht. De 20-jarige aanvallende middenvelder werd afgeremd door een blessure, maar vierde afgelopen weekend zijn wederoptreden.

Stroeykens is dan ook één van de spelers waarvan Olivier Renard hoopt dat hij geld in het laatje zal brengen. Enig probleem: het contract van het jeugdproduct loopt medio 2026 af. Al zijn de onderhandelingen over een verlenging volop bezig.

Al wil een nieuw contract niet automatisch zeggen dat Stroeykens nog lang zal blijven. Zelfs een vertrek deze winter is niet uitgesloten. Geïnteresseerde clubs zullen dan wel een fors bedrag moeten ophoesten.

Het Nieuwsblad weet dat Anderlecht een prijskaartje van twintig miljoen euro rond de nek van Stroeykens heeft gehangen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op veertien miljoen euro.

Wat wil RSC Anderlecht ontvangen voor Mario Stroeykens?

Voor de volledigheid: een winters vertrek is niet uitgesloten, maar lijkt lastig haalbaar. Stroeykens wil zelf zijn niveau terug halen. Om deze zomer een droomtransfer te versieren? Het lijkt de bedoeling van alle partijen.