Club Brugge strijdt ook voor enorme boost van Belgisch voetbal: twee rechtstreekse Champions League-deelnemers zijn dan geen utopie meer

Club Brugge staat voor een cruciale wedstrijd in de vernieuwde Champions League. Als blauw-zwart erin slaagt om bij de beste 24 ploegen te eindigen, levert dat niet alleen extra miljoenen op, maar kan ook het Belgische voetbal op lange termijn meeprofiteren.

De inkomsten uit de Champions League zijn al indrukwekkend. Club Brugge heeft nu al 44,72 miljoen euro binnengehaald, met onder andere een startpremie van 18,62 miljoen en aanzienlijke wedstrijdpremies.

Als de ploeg zich verzekert van een plek in de top 24, komt daar nog minstens 3,3 miljoen euro bij, met een extra bonus van 1 miljoen euro voor kwalificatie naar de volgende ronde.

Als Club Brugge zich vervolgens via de play-offs weet te plaatsen voor de achtste finales, kan de club nog eens 11 miljoen euro verdienen. Dat bedrag zou niet alleen de clubkas spectaculair spijzen, maar ook de kans bieden om te investeren in transfers en verdere groei.

Portugal voorbij?

Naast de financiële voordelen spelen ook de UEFA-coëfficiënten een rol. Een top 24-plaats levert extra bonuspunten op, wat België kan helpen om Portugal in te halen op de Europese ranking. Elke extra ronde in de Champions League levert bovendien 1.500 bonuspunten op, waardoor België zijn positie in de topcompetities kan verstevigen.

De echte impact kan deze week echter komen van de Portugese clubs. Als vier van hun teams worden uitgeschakeld en alle vijf Belgische ploegen overwinteren in Europa, kan België mogelijk Portugal voorbijsteken. Dat zou betekenen dat ons land in de toekomst twee rechtstreekse tickets krijgt voor de League Phase van de Champions League.