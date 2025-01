Het is al zover: Union gaat nog miljoenen opstrijken, Bayer Leverkusen geeft duidelijk signaal dat Boniface op weg is naar... Ronaldo

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Victor Boniface staat op het punt om Bayer Leverkusen na anderhalf seizoen te verlaten voor een transfer naar het Saoedische Al Nassr. De Nigeriaanse spits, die afgelopen seizoen de Bundesliga-titel won met Leverkusen, zal niet meespelen in de Champions League-wedstrijd tegen Sparta Praag.

De transfer is vrijwel rond, maar de handtekeningen ontbreken nog. Al Nassr lijkt Boniface een lucratieve bestemming te bieden, waar hij samen zal spelen met wereldsterren zoals Cristiano Ronaldo en Sadio Mané.

Bayer Leverkusen ontvangt naar verwachting zo’n 60 miljoen euro voor de deal, wat een flinke winst betekent ten opzichte van de 20 miljoen euro die ze anderhalf jaar geleden betaalden aan Union Saint-Gilloise om Boniface binnen te halen.

De transfer is echter niet alleen een goede zaak voor Leverkusen, maar ook voor Union SG. De Brusselse club heeft namelijk een doorverkooppercentage van 12,5% bedongen bij de verkoop van Boniface. Dit betekent dat Union SG een aanzienlijk bedrag zal ontvangen van de transactie.

Volgens schattingen zou Union SG zo’n 4,75 miljoen euro kunnen ontvangen op basis van het doorverkooppercentage. Dit is een belangrijke financiële meevaller voor de club, die het geld mogelijk zal gebruiken om verder te investeren in de ploeg of een nieuw stadion.

Boniface kende een indrukwekkende periode bij Leverkusen, met 29 doelpunten in 49 wedstrijden. Zijn vertrek is dan ook een verlies voor de Duitse club, maar tegelijkertijd een mooie winst voor zowel Leverkusen als Union SG.

Met de transfer naar Al Nassr is Boniface verzekerd van een aantrekkelijke nieuwe uitdaging. De club, die in de Saudi Pro League speelt, heeft in recente jaren grote namen aangetrokken en hoopt nu met Boniface nog sterker te worden.