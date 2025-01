Zorgt Standard voor dé verrassing richting én in play-offs? 66-voudig Rode Duivel kan zomaar aansluiten bij Luikse traditieclub

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard kampeert momenteel (verrassend) in de subtop van de Jupiler Pro League. De Luikse traditieclub schreeuwt geen ambities van de daken, maar hoopt in alle stilte wel op play-off 1. En in kan Standard nog een enorme verrassing uit de mouw schudden.

Had iemand voor de start van het seizoen - én met de financiële problemen van Standard in het achterhoofd - een eurocent gegeven voor de PO1-kansen van De Rouches? Het antwoord is duidelijk: nee. Toch kampeert Standard na driekwart van de reguliere competitie op een zesde stek. De bonus op KAA Gent bedraagt drie punten. En we stellen meer: als het erop aankomt kan Standard zelfs nog voor een enorme injectie aan ervaring zorgen. Nacer Chadli speelt immers mee met SL16 FC. "Na mijn vertrek bij KVC Westerlo raakte ik enkele maanden geen bal aan. Via Reginald Goreux (Hoofd Jeugdopleiding van Standard, nvdr.) kon ik meetrainen met de U23." De 66-voudig Rode Duivel is één van de sterkhouders bij SL16, maar kan dus zomaar zijn opwachting maken bij Standard. "Ik wil eerst en vooral mijn vorm terugvinden vooraleer ik terug op het hoogste niveau ga voetballen." Dé verrassing in de nacompetitie? "Op dat vlak wil ik voor mezelf eerlijk en realistisch zijn", sluit Chadli de deur helemaal niet. Wordt de voormalige speler van onder meer Tottenham Hotspur en RSC Anderlecht dé Luikse verrassing in de nacompetitie?