Ondanks de opmerkelijke remontada's van Zulte Waregem is er een club die nog veel straffer doet

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Challenger Pro League heeft Zulte Waregem voor de tweede keer op korte tijd voor een ferme remontada weten te zorgen. Tegen KAS Eupen wisten ze een 0-2 achterstand op te halen. Dat is niet de eerste keer. En toch is er nog iets bijzonder over te melden.

Op 11 januari stond Zulte Waregem 0-2 in het krijt tegen Patro Eisden. Halfweg de tweede helft zorgde Jelle Vossen voor de aansluitingstreffer, dankzij een owngoal en Gavriel werd het snel 3-2. Machado van groot belang Diezelfde Gavriel en twee keer Machado werd nu ook tegen KAS Eupen diep in de wedstrijd een 0-2 achterstand opgehaald. In totaal wisten ze bij Essevee al vier keer een achterstand helemaal goed te maken. Op bezoek bij de RSCA Futures wisten ze een 1-0 achterstand nog om te zetten in een 2-3 overwinning en ook in Eupen konden ze in het begin van het seizoen een 1-0 achterstand ombuigen tot een 1-3 overwinning. La Louvière dé inhaalkoning Essevee wist zo twaalf punten te redden uit de zes wedstrijden waarin ze op achterstand kwamen - twee keer verloren ze ook effectief de wedstrijd dit seizoen. Daarmee zetten ze wel niet de beste statistieken neer gek genoeg. La Louvière kwam dit seizoen namelijk al twaalf keer op achterstand. Zij wisten dat zes keer om te zetten in een overwinning en drie keer in een gelijkspel, goed voor een bonus van 21 punten. Wie wil in de topper dit weekend op voorsprong komen?





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg La Louvière - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (02/02).