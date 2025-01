Rode Duivel zet zichzelf volop in de schijnwerpers en heeft uitgesproken mening: "Ik zou mee kunnen bij Liverpool"

Johan Bakayoko beleefde een memorabele avond in de Champions League met PSV. De Belgische aanvaller speelde een belangrijke rol in de 3-2 overwinning op Liverpool en schitterde met een fenomenaal doelpunt. Achteraf ging het echter over nog een andere zaak.

Zijn schijnbeweging, waarbij hij zowel Andy Robertson als Jarell Quansah het bos instuurde, was om duimen en vingers bij af te likken. Met dit doelpunt, zijn tweede in de Champions League dit seizoen, hielp hij PSV aan de kwalificatie voor de barrages.

De tegenstander? Juventus of Feyenoord. "We hebben nog een rekening openstaan met Juve, dus ik zou hen graag treffen", liet Bakayoko na de wedstrijd optekenen. "Maar Feyenoord zou ook mooi zijn."

De transfer van Matteo? Ik had het niet gedaan

Naast de sportieve prestatie van PSV was er ook het transfernieuws rond Matteo Dams. De 20-jarige verdediger maakte enkele uren voor de wedstrijd zijn overstap naar het Saoedische Al-Ahli bekend. Een opmerkelijke transfer, aangezien Dams pas zes maanden geleden doorbrak in het eerste elftal van PSV. Zijn contract liep in juni af, en hij kreeg plots de kans om financieel een enorme sprong te maken.

Bakayoko werd na afloop gevraagd naar het vertrek van zijn ploeggenoot en gaf een eerlijk antwoord. "Ik zal zo eerlijk mogelijk zijn: ik had het zelf niet gedaan", zei hij. "Maar ieders situatie is anders. Matteo speelde pas een half jaar bij de eerste ploeg en zat de laatste weken niet meer in de selectie. Dan komt zo’n kans voorbij, en dan moet je aan jezelf denken. Ik respecteer zijn keuze, hij is een professional en een goede speler. Maar ik vind het wel jammer."

De overgang van Dams naar Al-Ahli brengt PSV een mooie som op. De club ontvangt naar verluidt 10 miljoen euro voor een speler die over zes maanden transfervrij was. Dams zelf gaat er financieel gigantisch op vooruit: in Saoedi-Arabië zal hij naar verluidt 250.000 euro per maand verdienen. Hij komt bij Al-Ahli in een team met grote namen als Riyad Mahrez, Roberto Firmino en Édouard Mendy.

Ik kan mee bij Liverpool

Ondertussen blijft Bakayoko zelf onduidelijk over zijn eigen toekomst. Op de vraag of hij PSV deze zomer trouw blijft, wilde hij niet ingaan. Wel sprak hij de hoop uit dat Noa Lang niet vertrekt bij de club. "Ik ben vooral blij dat we gewonnen hebben, ook al was het niet tegen de sterkste opstelling van Liverpool", reageerde hij nuchter.

Zijn optreden tegen de Engelse topclub bevestigde zijn status als een van de grote talenten bij PSV. "Ik denk wel dat ik bij Liverpool mee zou kunnen", zei Bakayoko met de nodige bravoure. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt, en het is de vraag of de Belgische international ook na deze zomer nog in Eindhoven te bewonderen zal zijn.