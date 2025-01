Vertrekt een van de verrassingen van de Jupiler Pro League binnenkort naar Engeland? Er lijkt wederzijdse interesse te zijn!

Tjaronn Chery is een van de positieve verrassingen van de eerste zes maanden in de Jupiler Pro League. Maar het is ook bekend dat de ervaren Surinaamse speler in zijn carrière vaak van club is gewisseld.

Toen Tjaronn Chery naar de Jupiler Pro League kwam, waren veel mensen sceptisch. De gloriedagen van de Nederlandse voetballer leken achter hem te liggen, vooral na zijn periode bij Maccabi Haifa en een succesvolle uitleenbeurt bij NEC Nijmegen. Maar al snel liet Chery zien dat hij nog steeds veel te bieden heeft. Met zijn techniek, geweldige trap en spelinzicht is hij een van de beste middenvelders in onze competitie geworden. Dit seizoen heeft hij 9 doelpunten en 5 assists in 22 competitiewedstrijden, plus 4 doelpunten en 2 assists in de Beker van België. De middenvelder speelde ook al vijf keer voor de nationale ploeg van Suriname. Probleem is echter dat Chery altijd de drang heeft gehad om van club te wisselen. Hij heeft al bij 10 clubs gespeeld, waaronder Antwerp, en verbleef 5 jaar in Israël. Dit zorgt voor bezorgdheid bij het Antwerp-bestuur. Nu lijkt Chery interesse te wekken van de Dubai-club Al-Nasr, die onder leiding staat van Alfred Schreuder, de voormalige coach van Club Brugge. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Al-Nasr gevraagd naar Chery, en de speler zou openstaan voor een verhuizing naar het Midden-Oosten. Toch lijkt Antwerp niet bereid om Chery in de winter te laten vertrekken, aangezien hij nog een contract heeft tot 2026.