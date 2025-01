West Ham, Monaco en nu ook Nice: groeibriljant van JPL-club heeft opties te over, analisten vragen zich iets pertinent af

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aan inzet zal het alvast niet liggen bij het jonge talent Ezechiel Banzuzi. De 19-jarige middenvelder blijft de goede prestaties aan elkaar rijgen bij OH Leuven. En dus is het niet onlogisch dat hij in de belangstelling staat van grote clubs. Wordt één ploeg niet vergeten in het verhaal?

Banzuzi is een gewild talent. Verschillende clubs tonen interesse, wat voor veel vragen zorgt. Normaal gezien zal hij er tegen KV Mechelen dit weekend echter gewoon nog bij zijn. Toch is de vraag hoelang dat nog zal zijn.

Ook Nice roert zich

De ploegen die hem willen zijn nog steeds legio namelijk. Een week geleden werd er in de Engelse media al gesproken over een akkoord met West Ham United over een deal van net geen 12 miljoen euro, al kon het door bonussen nog oplopen tot boven de 15 miljoen.

De deal is (vooralsnog) echter niet doorgegaan. AS Monaco roerde zich eerder ook al, maar ook zij kwamen niet tot een vergelijk met de Leuvenaars. Ondertussen heeft ook OGC Nice zich gemengd in de debatten.

Wat doet Leicester?

De analisten vragen zich echter iets anders af: wat doet Leicester City? "Die vraag stel ik mij", aldus Steven Defour in Extra Time. "Als Leicester zijnde zou ik zeggen hem te pakken. Hij heeft het ideale profiel voor de Premier League."

"Hij recupereert enorm veel ballen, bestrijkt heel veel terrein en heeft heel goede voetjes. De enige reden waarom ik het niet zou doen is misschien om Leuven in eerste klasse te houden. Het is maar wat je wil."