Wie wordt de volgende tegenstander van Club Brugge? Keert het voormalige goudhaantje terug naar Jan Breydel, of krijgen we opnieuw een ontmoeting met het 'zwarte beest'?

Club Brugge heeft zijn laatste groepswedstrijd in de Champions League verloren met 3-1 tegen Manchester City. Ondanks de nederlaag eindigde blauw-zwart op plaats 24 en mag het nog meedoen aan de tussenronde van de play-offs.

Woensdagavond werden alle laatste groepswedstrijden tegelijk gespeeld. De beste acht teams gaan direct naar de achtste finales. De teams die tussen plaats 9 en 24 eindigden, spelen een extra tussenronde.

De UEFA heeft bepaald dat de ploegen op plek 9 tot en met 16 reekshoofden zijn. Zij spelen tegen een team dat op plaats 17 tot en met 24 eindigde. De reekshoofden mogen de terugwedstrijd thuis spelen.

Atalanta of Dortmund

De loting werkt met vooraf bepaalde tegenstanders. Club Brugge, als nummer 24, speelt tegen een team dat op plaats 9 of 10 werd geplaatst. Dat betekent dat de tegenstander Atalanta Bergamo of Borussia Dortmund wordt. Als Club Brugge de tussenronde wint, speelt het in de achtste finales tegen Lille of Aston Villa.

Club Brugge kan dus opnieuw tegen Borussia Dortmund uitkomen. In de groepsfase speelden de twee teams al tegen elkaar, waarbij Dortmund met 0-3 won in het Jan Breydelstadion. Dit kan een uitgelezen kans zijn voor blauw-zwart om revanche te pakken.

Ook zou de landskampioen kunnen uitkomen tegen het Italiaanse Atalanta en zou oud-speler Charles De Ketelaere weer tegenkomen. De Rode Duivel speelde meer dan 120 wedstrijden voor Club Brugge en scoorde 25 keer. Hij won drie landstitels en was erg geliefd bij de fans. Een duel tegen Atalanta zou dus een speciale wedstrijd voor hem en de Club-supporters worden.