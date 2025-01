KRC Genk gaat hard: jonkie met verleden bij KAA Gent jarenlang van Limburgers

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk staat momenteel knap aan de leiding in de Jupiler Pro League. Toch lijken ze ook alvast te mikken op een verdere toekomst. In die optiek hebben ze alvast een interessante deal weten te sluiten.

Prosper Ogbeiwi krijgt van KRC Genk zijn eerste profcontract. HIj wordt tot juni 2028 verbonden aan de Limburgse club. De jonge aanvaller zal op die manier verder kunnen rijpen bij de Genkse jeugdploegen.

Contract tot juni 2028

"KRC Genk is verheugd aan te kondigen dat Prosper Ogbeiwi (°2009) zijn eerste contract bij de club heeft ondertekend. De technisch vaardige aanvaller sloot drie jaar geleden aan bij onze jeugdopleiding, nadat hij overkwam van AA Gent."

"Prosper is een laat mature speler. Niettemin gelooft de club rotsvast in zijn potentieel. Momenteel maakt hij deel uit van de U16Futures van België en heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld binnen de Jos Vaessen Talent Academy."

Gerenommeerde jeugdopleiding

"De club is trots op zijn vooruitgang en kijkt vol vertrouwen naar zijn verdere toekomst.", aldus Genk in een persbericht op de webstek van de Limburgers.

Ook Koen Daerden, technisch directeur van de Jos Vaessen Talent Academy is een gelukkig man: "Wij wensen Prosper veel succes toe in zijn verdere ontwikkeling als voetballer in onze club. De komende drie seizoenen zal hij de kans krijgen om zijn talent verder te verfijnen onder de vleugels van onze gerenommeerde jeugdopleiding."