Loting van de tussenronde in de Champions League: Debast kijkt een finalist in de ogen en één absoluut topaffiche dat al een finale had kunnen zijn

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! De loting voor de tussenronde van de Champions League is ondertussen afgelopen. Club Brugge speelt tegen Atalanta, maar er zit ook nog één absolute klepper tussen de andere wedstrijden. De nummers 9 tot en met 24 van de League Phase van de Champions League zullen een tussenronde moeten spelen om zich te plaatsen voor de achtste finales. Op vrijdag werd er in Zwitserland geloot. Club Brugge werd gekoppeld aan Atalanta, de Europa League-winnaar van vorig seizoen. Het is overigens de eerste keer dat beide clubs het tegen elkaar opnemen. Charles De Ketelaere keert zo ook even terug naar waar het allemaal begon voor hem. Dat wil dan meteen ook zeggen dat Sporting Clube de Portugal het moet uitvechten met Borussia Dortmund. Zeno Debast komt oog in oog te staan met een finalist van vorig seizoen. De andere finalist, en winnaar, kreeg een lastigere loting... Real Madrid moet het namelijk opnemen tegen Manchester City. Zo zal er dus al meteen een heel grote naam uit het kampioenenbal worden geknikkerd, nog voor de 1/8e finales. Celtic speelt nog tegen Bayern München, Juventus tegen PSV, Feyenoord kijkt AC Milan in de ogen, we krijgen een Franse clash tussen Brest en PSG en AS Monaco moet voorbij SL Benfica proberen te geraken. UCL Knockout Playoff draw is completed! pic.twitter.com/92LqU0wulu — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 31, 2025



