OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van speler die monumentale flop is gebleken

Het hing in de lucht en is nu officieel: Mohamed Badamosi verlaat Standard al. Hij wordt overgeplaatst naar de Saudische tweede divisie.

Vanaf het begin voelde het al alsof de transfer van Mohamed Badamosi (26 jaar) naar Standard Luik geen groot succes zou worden. Maar zo'n flop van formaat had niemand waarschijnlijk zien aankomen, zeker niet in Sclessin.

De Gambiaanse aanvaller, die in augustus vorig jaar op huurbasis was gekomen van de Servische club Cukaricki, is minder dan 6 maanden in België gebleven, waar hij eerder ook al had gespeeld voor KV Kortrijk zonder indruk te maken.

Na 8 korte invalbeurten en geen enkele basisplaats wordt Mohamed Badamosi inderdaad teruggestuurd naar zijn club, waarbij zijn uitleenbeurt door Standard werd beëindigd. Zoals we eerder deze week al meldden, zal Badamosi het seizoen afmaken in de Saoedische tweede divisie.

De Gambiaan is al bekend met Saoedi-Arabië, omdat hij daar meteen na zijn aankomst bij FK Cukaricki in 2023 werd uitgeleend. Deze keer zal hij uitkomen voor Abha Club.

Standard raakt nu van een enorme flop af, maar ook vooral van een niet-Europeaanse speler die geleend werd, wat ruimte maakt voor een aankomende versterking.