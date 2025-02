Clubicoon blijft strijden voor Beerschot: "Zolang 'den Beer' ademt, is er hoop"

Seba Rodriguez is een waar clubicoon bij Beerschot. Als materiaalman en teammanager is hij al achttien jaar een vaste waarde bij de club.

Rodriguez groeide op in de buurt van het stadion en werkt al sinds zijn jeugd bij de club. “Ik begon onder Joske Van Hout, die me meteen zei dat Beerschot een speciale club is", vertelt hij in de Gazet van Antwerpen.

“Soms gaat alles goed, maar het kan ook snel tegenzitten. Dan moet je gewoon weer opstaan en doorgaan.”

Beerschot heeft zware periodes gekend, en Rodriguez was er altijd bij. “Ik heb faillissementen meegemaakt, lege tribunes en moeilijke seizoenen. Maar de steun van de supporters is altijd gebleven. Dat maakt deze club zo bijzonder.”

Rodriguez is ook vol lof over trainer Dirk Kuyt. “Hij is een geweldige kerel. Hij heeft op het hoogste niveau gespeeld en brengt veel ervaring mee. Ondanks de beperkte middelen weet hij toch mooie dingen te laten zien met het team.”

Rodriguez weet dat de club het niet makkelijk heeft, maar hij blijft hoopvol. “Bij Beerschot geven we nooit op", besluit hij. “Zolang ‘den Beer’ nog ademt, is er hoop. We blijven knokken voor deze club.”