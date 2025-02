Een kans om te grijpen voor JPL-clubs: voormalige Rode Duivel zit op 29-jarige leeftijd zonder club nadat zijn contract werd ontbonden

Jason Denayer is niet langer een speler van Al-Fateh. De twee partijen hebben besloten om zijn contract in onderling overleg te ontbinden.

Jason Denayer was tot voor kort een vaste waarde in de verdediging bij Al-Fateh. Maar het team maakt een verschrikkelijk seizoen mee in Saudi-Arabië. Met slechts twee kleine overwinningen in 17 wedstrijden, staat het onderaan de Saudi Pro League.

De voormalige Rode Duivel hoeft het seizoen er in ieder geval niet meer uit te doen. De club heeft met hem een overeenkomst bereikt om zijn contract in onderling overleg te beëindigen, waardoor de Brusselse verdediger nu vrij is.

Jason Denayer heeft Europa meer dan twee jaar geleden verlaten. Eerst om naar Shabab Al-Ahli (Dubai) te trekken. Hij speelde daar een seizoen als basisspeler voordat hij naar Al-Fateh verhuisde.

Hij heeft zeker geen gebrek aan ritme, maar er rijzen onvermijdelijk vragen over zijn huidige niveau. Na Dedryck Boyata zit een andere voormalige belofte van Manchester City nu zonder club.

De eerste ervaring van Boyata in de Pro League was een mislukking, zal een Belgische club het risico nemen om Denayer zijn debuut te laten maken in onze competitie?