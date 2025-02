Essevee verrast en laat belangrijke speler vertrekken midden in titelstrijd

Zulte Waregem kan dit weekend een topzaak doen in de Challenger Pro League. Als het wint tegen La Louvière, dan lijkt promotie haast een feit te zijn. Ze laten wel een belangrijke speler vertrekken naar het buitenland.

Zulte Waregem en Al-Fateh bereikten een akkoord over de definitieve transfer van Matheus Machado. Dat heeft Essevee laten weten via de sociale media.

"Matheus Machado (21) kwam in september 2023 over van het Bulgaarse Cherno More. De Braziliaan speelde de voorbije twee seizoenen 34 wedstrijden voor Essevee en was daarbij goed voor 9 doelpunten en 4 assists. De flankaanvaller maakt nu de overstap naar het Saoedische Al-Fateh", aldus Essevee.

Definitieve transfer

"Dit is een unieke kans voor zowel de speler als de club. We wisten dat deze interesse speelde en hielden daar rekening mee, mits er een correcte waarde tegenover stond. We zijn ervan overtuigd dat we kwalitatief sterk genoeg staan om dit vertrek op te vangen”, klinkt het bij de sportieve cel van Essevee.

“Deze transfer weerspiegelt de reputatie van onze club als platform voor talent, terwijl het tegelijk de ruimte creëert om te blijven investeren in zowel het team als in de werking van de club.”

Of Zulte Waregem nog op zoek zal gaan naar een vervanger is nog niet geweten.