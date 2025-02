Yannick Ferrera moet enorme domper verwerken: middenvelder komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RWDM zal het de rest van het seizoen zonder Jacob Montes moeten doen. De 26-jarige aanvaller heeft een operatie ondergaan en is zeker tot april uit.

Montes keerde afgelopen zomer terug naar RWDM, nadat hij twee jaar had doorgebracht bij zusterclub Botafogo FR in Brazilië. Zijn avontuur bij de Brusselaars was tot nu toe een gemengde ervaring.

Dit seizoen kwam hij aan negen competitiewedstrijden, waarvan er echter maar één was als basisspeler. Zijn enige start was op 5 oktober tegen La Louvière.

De blessure van Montes is een flinke klap voor de ploeg, die al het seizoen zonder Kwasi Poku zit. De Canadees, eveneens geblesseerd, zal dit seizoen ook niet meer in actie komen.

Desondanks blijft de focus van RWDM liggen op hun doel om de top van de Challenger Pro League te bereiken. De club heeft nog steeds ambities voor promotie naar de Jupiler Pro League.

Montes hoopt in april weer beschikbaar te zijn voor de club. Tot die tijd moet RWDM het doen met de spelers die momenteel fit zijn. Vanavond staat er een belangrijk wedstrijd tegen Lierse op het programma.