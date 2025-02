"Hoog tijd dat Besnik Hasi bij KV Mechelen het geweer van schouder verandert, ondanks de vooruitzichten"

Besnik Hasi en zijn staf krijgen het tij maar niet gekeerd bij KV Mechelen. Het gehanteerde systeem door de coach en zijn assistenten lijkt zijn eindpunt te hebben bereikt.

KV Mechelen heeft na de nederlaag in Leuven 3 op 27. Haast elke andere trainer zou dan buiten vliegen of op zijn minst al lange tijd zwaar onder vuur liggen. Er is een goede reden waarom dit bij Besnik Hasi tot dusver nog niet echt het geval was. Hij heeft vorig seizoen en in het eerste deel van dit seizoen iets mooi opgebouwd. Het is terecht dat hij daar krediet voor krijgt, al blijft dat krediet ook niet eindeloos overeind.

Hij charmeerde bij zijn komst onder andere door voor een veldbezetting te kiezen die het beste bij het spelersmateriaal paste, en geen trainer te zijn die zomaar eventjes zijn systeem komt opleggen. Maar spelersmateriaal evolueert, niet enkel door transfers, maar ook door blessures. Zonder Foulon is het op links zo zwaar zoeken dat Hasi in Leuven Belghali opstelde als linkerwingback.

Wedstrijdbeeld in Leuven verbloemt ernstige problemen

Het is misschien één van zijn minst geslaagde keuzes sinds zijn komst, al zal het onderbelicht blijven. Het duurde ook maar 45 minuten en het algemene verhaal was dat KV het tienkoppige OHL niet kon doen kraken, ondanks de nodige kansen in het slot. Dat neemt niet weg dat je gemakkelijk kunt concluderen dat een 3-4-2-1 of 3-5-2, gelet op de beschikbare spelers, zijn nut heeft voorbijgestreefd.

Het levert niet op in defensief opzicht, want ondanks drie centrale verdedigers blijft KV kansen weggeven en doelpunten slikken in het centrum. Dan haal je daar beter een mannetje weg die je elders kan inzetten. Het levert niet op in offensief opzicht, want zonder dreiging op de flanken is het veelal het langzaam rondtikken van de bal. Een soort van resultaatloos breiwerk, dat verkeerdelijk een indruk van laksheid kan wekken.

Systeem Hasi rendeert niet zonder fitte Foulon en/of Antonio

Hasi switcht nochtans geregeld van formatie in de loop van een match, maar bij de aftrap houdt hij vast aan een driemansdefensie. Mogelijk door de vooruitzichten van uit blessure terugkerende sterkhouders. Enkele weken geleden was het uitkijken naar de terugkeer van Antonio, nu naar die van Foulon. Zolang beiden niet fit genoeg zijn om 60 à 70 minuten te spelen, rendeert dit systeem niet meer. Hoog tijd om in te grijpen.