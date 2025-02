Lierse moet afscheid nemen van aanvaller: "Ik hoop de club financieel te helpen"

Ousmane Sow heeft zijn laatste wedstrijd voor Lierse gespeeld. De snelle aanvaller vertrekt dit weekend naar Polen, waar hij een contract kan tekenen bij Gornik Zabrze.

Sow kon in zijn afscheidsmatch tegen RWDM niet scoren of een assist geven, maar was toch tevreden. “We mogen blij zijn met dit gelijkspel", zei hij in de Gazet van Antwerpen. “Het was een moeilijke wedstrijd, maar we hebben er alles uitgehaald.”

Al weken was er interesse in Sow, en dit weekend werd de deal rondgemaakt. De spits, die anderhalf jaar geleden van Olympic Charleroi kwam, vertrekt voor 300.000 euro naar Gornik Zabrze.

Voor Sow is het vertrek niet makkelijk. “Dit is een emotioneel moment voor mij”, gaf hij toe. “Ik heb hier een geweldige tijd gehad en voelde me thuis bij de club en de supporters.”

Volgens Sow is de transfer een goede zaak. “Het is een mooie kans voor mij, maar ook goed voor Lierse", zei hij. “Ik hoop dat mijn vertrek de club financieel helpt en dat ze een sterk seizoen spelen.”

Ondanks zijn vertrek blijft Sow supporter van Lierse. “Ik duim dat de ploeg bij de top zes eindigt", besloot hij.