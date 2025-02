Nieuwe ploeg voor Batshuayi? Voormalig Rode Duivel kan dichter bij huis komen spelen

Eintracht Frankfurt heeft zijn oog laten vallen op Michy Batshuayi. Volgens L'Equipe onderhandelt de Duitse club met Galatasaray over een huurtransfer van de Belgische spits.

De Bundesliga-club zoekt nog versterking in de aanval na het vertrek van Omar Marmoush en ziet in Batshuayi een ervaren optie. Bij Frankfurt zou hij ploeggenoot worden van Rode Duivel Arthur Theate.

Batshuayi krijgt bij Galatasaray weinig kansen als basisspeler. Met concurrenten als Mauro Icardi, Victor Osimhen en de recent aangetrokken Álvaro Morata is de hiërarchie in de aanval duidelijk.

Dit seizoen speelde de Belgische spits 30 wedstrijden, waarin hij 852 minuten op het veld stond en zeven keer scoorde. Meestal wordt hij als supersub ingezet, maar een vertrek naar Frankfurt kan zijn perspectief veranderen.

Voor Eintracht Frankfurt is er haast bij de onderhandelingen. De Duitse transfermarkt sluit vandaag, waardoor er snel een akkoord moet komen.

Batshuayi heeft ervaring in de Bundesliga, want hij speelde in 2018 al eens voor Borussia Dortmund. In 14 wedstrijden wist hij toen negen keer te scoren, wat bewijst dat hij zich snel kan aanpassen aan de competitie.

Met zijn 31 jaar heeft Batshuayi nog steeds de ambitie om een belangrijke rol te spelen bij een club op hoog niveau. Een overstap naar Frankfurt zou hem opnieuw de kans geven om wekelijks in actie te komen, wat ook in het voordeel van de Rode Duivels kan zijn met het oog op toekomstige selecties.