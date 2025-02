Antwerpfans ontzettend blij met nieuwste aanwinst, maar vraagtekens bij sportieve impact

Niemand van de Antwerpfans had verwacht dat het ooit nog zou gebeuren. Maar Geoffry Hairemans is op weg naar Royal Antwerp FC.

Hairemans vertrok in 2019 bij Royal Antwerp FC. Niemand had toen durven dromen dat hij nog ooit zou terugkeren om het shirt van The Great Old aan te trekken. Bij de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) konden ze hun oren niet geloven toen het nieuws er was dat Hairemans volgend seizoen opnieuw voor Antwerp zal spelen.

“Geoffke Deurne-Noord ademt Antwerp, meer dan wie ook”, zegt Dominik Van Landeghem, de voorzitter van de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC), aan Gazet van Antwerpen.

“Door het voetbalpensioen van Ritchie De Laet en het nakende afscheid van Toby Alderweireld dreigde het Antwerp-DNA uit de A-kern te verdwijnen. Naar de groep toe kan Hairemans een geweldige inspiratiebron zijn.”

Al is het wel de vraag wat Hairemans nog kan betekenen. “Of we op zijn 33ste nog uitzonderlijke sportieve prestaties van hem mogen verwachten, valt af te wachten. Daar moeten we realistisch in zijn. Deze transfer gaat breder dan louter het sportieve plaatje. Iedereen is benieuwd hoe Hairemans in dit verhaal stapt.”

Hairemans blijft hoe dan ook één van de belangrijkste figuren van de voorbije 15 jaar van stamnummer 1. De penaltyheld van 2017 blijft voor altijd in alle harten zitten.

“Bij elke ontmoeting tussen KV Mechelen en Antwerp werd hij luidkeels toegezongen. We staan klaar om hem met open armen te ontvangen. Het is mooi dat Hairemans zijn carrière kan afsluiten waar alles voor hem begonnen is: daar waar hij thuishoort”, besluit Van Landeghem.