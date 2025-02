Hattrickheld Lennart Mertens is nog streng: "Het hadden er evengoed vijf kunnen zijn"

Lennart Mertens is aan een opmerkelijk seizoen bezig. De spits vond na het faillissement van Deinze al snel een nieuwe club met SK Beveren. Afgelopen weekend scoorde hij een hattrick tegen Jong Genk.

SK Beveren speelde afgelopen weekend alweer gelijk, deze keer tegen Jong Genk. De club kwam 1-3 op achterstand, maar boog die nog om in een 3-3 gelijkspel, dankzij een hattrick van Lennart Mertens.

"De ontgoocheling overheerst wel eerlijk gezegd", vertelde hij na afloop bij ons. "Een hattrick maken, dat doe je natuurlijk niet iedere week, maar het konden er evengoed vijf geweest zijn."

Beveren begon sterk, maar op een bepaald moment in de eerste helft zakte het volledig in elkaar. Jong Genk scoorde voor rust nog snel twee keer. "Ik ben vooral teleurgesteld over de manier waarop we het weg hebben gegeven in de eerste helft, op 20 minuten tijd."

"We begonnen fantastisch met dominant voetbal, maar we lieten het schieten. We gingen zelfs de rust in met een achterstand. Dat is jammer, want anders had er een zege ingezeten."

Door deze nieuwe puntendeling schiet Beveren niet veel op in het klassement, en liet het de kans liggen om de topt 6 binnen te klimmen. "Iedere week presteren we beter, maar met gelijke spelen schieten we niet veel op, en dat is nu al de derde keer op rij. Dan heb ik liever dat we eens verliezen maar wel twee keer winnen, daar komen we verder mee."

Voor Mertens loopt het bij Beveren nu wel heel goed. Hij startte het seizoen bij Deinze, waar alles in het honderd liep, dat verhaal kennen we ondertussen. Maar lang moest hij niet zoeken naar een nieuwe club.

"Het was zeker geen makkelijke situatie dit seizoen, maar de aanpassingsperiode is achter de rug. Ik voel me comfortabel bij mijn ploegmaats, ik ken nu iedereen wat beter. Het is echt een topgroep, we hebben ook een leuk stadion met een goede sfeer", besluit hij.