Jan Vertonghen heeft nieuws voor de fans van Anderlecht over zijn blessure en zijn terugkeer

Jan Vertonghen staat al zes maanden aan de kant. De ervaren verdediger van Anderlecht speelde zijn laatste wedstrijd op 4 augustus 2024 en beleeft misschien wel zijn laatste seizoen als profvoetballer. Al wil hij dat nog in schoonheid afsluiten.

Eind december maakte hij kort zijn comeback, maar een nieuwe enkelblessure hield hem opnieuw uit de ploeg. Toch blijft de 37-jarige Rode Duivel hoopvol over een snelle terugkeer.

"Het gaat beter", verklaarde Vertonghen vanuit Middelkerke, waar hij aanwezig was op de uitreiking van de Gouden Schoen. "Ik denk dat ik niet ver meer af ben van een comeback. Dat is zowel mijn mening als die van de medische staf, al is iedereen bang voor een nieuwe blessure. Er resten nog drie à vier maanden in het seizoen en ik wil geen tijd meer verliezen."

De verdediger beseft dat de tijd dringt. Met het einde van het seizoen in zicht en de twijfels over zijn toekomst wil hij zo snel mogelijk terugkeren op het veld. Anderlecht kan zijn leiderschap en ervaring goed gebruiken in de titelstrijd en de play-offs. Een fitte Vertonghen zou een enorme meerwaarde zijn voor paars-wit.

Naast zijn eigen situatie gaf Vertonghen ook zijn mening over de winnaar van de Gouden Schoen. "Hans Vanaken zou een verdiende laureaat zijn", klonk het. "Ik ben een grote fan van Hans, hij is een legende in het Belgische voetbal."

Ook over de toekomst van Vanaken bij de Rode Duivels werd hij bevraagd. "Er is veel concurrentie, vooral op het middenveld, maar Hans heeft de kwaliteiten om bij de selectie te zitten."