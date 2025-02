Voormalige speler van Standard, Club Brugge, Zulte Waregem en Antwerp ontbindt zijn contract bij CPL-club

Obbi Oulare speelt niet langer bij Lierse. Het contract van de spits werd in onderling overleg ontbonden.

Obbi Oulare was nog steeds actief in België, al is het begrijpelijk dat sommigen dit vergeten waren. De spits was in het verleden onder meer actief bij Antwerp, Standard, Club Brugge en Zulte Waregem.

Maar nu moet hij op zoek naar een nieuwe club. Het contract van Oulare bij Lierse werd in onderling overleg ontbonden, dat meldt Het Nieuwsblad.

Oulare speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 13 april 2024, meer dan 300 dagen geleden. De 29-jarige Belg speelde slechts 22 wedstrijden voor Lierse sinds zijn komst in 2023.

Een succesverhaal was het dus zeker niet. Het was al een tijdje duidelijk dat Oulare niet meer in de plannen paste van zijn club. Hij kon rekenen op buitenlands interesse, maar hij weigerde ieder aanbod.