Bondscoach Garcia komt met nieuws over Thibaut Courtois & co

Het Gala van de Gouden Schoen? Dat is ook een beetje kijken naar alle toppers in ons Belgisch voetbal. Ook bondscoach Rudi Garcia was een van de gasten dit jaar. En hij had ook meteen wel wat te vertellen.

Rudi Garcia is onze kersverse bondscoach. Hij volgde begin dit jaar Domenico Tedesco op als oefenmeester van de Belgische nationale ploeg. Een selectie moest hij nog niet maken tot op heden. Met of zonder Courtois? Toch zijn er al veel mensen die reikhalzend uitkijken naar maart, als Rudi Garcia voor het eerst knopen zal moeten doorhakken voor de barrages van de Nations League. Een van de hamvragen wordt de mogelijke aanwezigheid van Thibaut Courtois. Die gaf eerder aan niet meer te willen spelen onder Tedesco, maar wil misschien wel terugkeren onder Garcia. De bondscoach had wel wat te vertellen op het Gala van de Gouden Schoen. Nog niet op bezoek bij Courtois & co "Het is te vroeg om op namen in te gaan. We zullen zien. Het plan is om de beste spelers te selecteren en tegen Oekraïne zo goed mogelijk voor de dag te komen", aldus Garcia tegen Het Laatste Nieuws. Met de toppers sprak hij nog niet: "Ik ben nog niet op bezoek geweest bij Lukaku, De Bruyne en Courtois." Dat zou wel allemaal op de kalender staan voor binnen afzienbare tijd.