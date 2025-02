Eén van de laatste sterkhouders van Deinze maakt eindelijk een nieuwe start: Gaëtan Hendrickx tekent bij Pro League-club

Gaëtan Hendrickx wilde de tijd nemen voordat hij een nieuwe passende uitdaging zou vinden, na het faillissement van KMSK Deinze . Dat is nu gebeurd, want de middenvelder trekt naar KAS Eupen, in de Challenger Pro League.

Na het faillissement van KMSK Deinze zijn vele getalenteerde spelers, met enige ervaring in het Belgische professionele voetbal, zonder club gevallen. Dit biedt mooie kansen voor andere clubs, vooral voor ploegen uit 1B. Terwijl velen snel een nieuwe uitdaging vonden, kozen anderen ervoor om te wachten en hun tijd te nemen, zoals William Dutoit die nog geen nieuwe werkgever heeft gevonden, en Gaëtan Hendrickx. Gaëtan Hendrickx trekt naar KAS Eupen Met ervaring bij Sint-Truiden, Charleroi en Kortrijk heeft de 29-jarige middenvelder, die in 2015 kampioen werd in 1B met Sint-Truiden, zijn plek gevonden. Hij blijft actief in België. Het nieuws werd bekendgemaakt in een persbericht op woensdag: Gaëtan Hendrickx tekent transfervrij bij KAS Eupen. Hij zal sowieso tot aan het einde van dit seizoen blijven. "KAS Eupen is verheugd om Gaëtan Hendrickx te verwelkomen, een ervaren en kwalitatieve speler. Welkom bij de Panda's, Gaëtan", schreef de Duitstalige club in haar persbericht.