Jong Genk-coach Johan Van Rumst blikt terug op zijn eerste week: "Voelt als thuiskomen"

Jong Genk heeft afgelopen weekend gelijkgespeeld tegen SK Beveren. Een puntje is zeker welgekomen, maar er moet nog veel werk worden verricht.

Johan Van Rumst heeft zijn eerste week achter de rug bij Jong Genk. De goedlachse coach is er erg tevreden bij zijn nieuwe club, maar hij heeft nog veel werk te doen.

"Voor mij is het een beetje als thuiskomen", vertelde hij bij ons. "Ik ken de mensen en de club, voor mij is dit super. Maar goed, het is al heel hectisch geweest. Dat is leuk, het vergt veel energie van mij, maar ook van de jongens. Het geeft veel voldoening."

Jong Genk speelde een zeer verdienstelijke wedstrijd afgelopen weekend, het kwam ook 3-1 op voorsprong tegen SK Beveren. Maar de zege werd nog uit handen gegeven, waardoor de match op een 3-3 gelijkspel eindigde.

"We hebben op een kleine week al veel gedaan. De jongens hebben zoveel talent. Aanvallend zie je het allemaal al goed terug, verdedigend hebben we ook goed getraind. Ik ben tevreden over de evolutie, nu moeten we zo blijven verderwerken", gaat Van Rumst verder.

"Als iemand een foutje maakt, dan kan die speler even volledig de weg kwijt zijn. Dat zijn dingen die heel normaal zijn, zeker bij de jonge spelers. Dat moet eruit, maar dat gaat wel lukken", besluit de coach.