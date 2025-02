BREAKING: Steenrijke Arabier is héél concreet en doet formeel bod om nieuwe eigenaar van Standard te worden

Is de overname van Standard dichtbij? Mohammed Alabar heeft een formeel bod uitgebracht op de Luikse traditieclub. De bal ligt in het kamp van A-CAP.

Sacha Tavolieri laat weten dat Mohammed Alabar goed op weg is om de nieuwe eigenaar van Standard te worden. De Arabier heeft alvast een formeel bod uitgebracht.

De ondernemer en eigenaar van Emmar Group is bereid om een slordige tien miljoen euro op te hoesten voor Standard. Dat is ongeveer de helft van hetgeen A-CAP aanvankelijk voor ogen had.

🚨🔴 EXCL - L’offre du groupe émirati pour racheter le #Standard de Liège porte un nom: Mohamed Alabbar, l’homme d’affaire est le patron d’Emmar Group, actif dans la promotion immobilière. À ce stade, Alabbar n’a jamais participé à un projet dans le milieu du sport.



💰🇦🇪 Mohamed… pic.twitter.com/3drFQXFriG — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 6, 2025

Opmerkelijk: Alabar heeft zijn strepen verdiend op de vastgoedmarkt, maar hij heeft nog geen ervaring met sportclubs. Standard kan in dat opzicht zijn eerste (en enige) project worden.

We moeten er geen tekening bij maken dat de ondernemer in het geld zwemt. Zijn vermogen wordt geschat op 2,5 biljoen (!) euro.

Wat kost Standard?

Al zal dat nodig zijn. De schuldenberg van Standard wordt geschat op 69 miljoen euro. Een nieuwe eigenaar is dus al snel honderd miljoen euro kwijt om de doorstart te maken.