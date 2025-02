Done deal: Belgische profclub laat assistenkoning vertrekken naar het buitenland

De tering naar de nering zetten. Dat is wat veel Belgische clubs op dit moment moeten doen. Het is niet anders voor Ousmane Sow. Die is ondertussen officieel vertrokken bij Lierse en trok naar Polen.

Ousmane Sow heeft zijn laatste wedstrijd voor Lierse gespeeld. De snelle aanvaller tekende een contract bij het Poolse Gornik Zabrze. Daarmee komt er een einde aan een Belgisch profavontuur dat anderhalf seizoen heeft geduurd. Al weken - misschien zelfs maanden - was er nadrukkelijke interesse in Sow, en afgelopen weekend werd de deal rondgemaakt. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door K.Lierse S.K. (@k.lierse.sk) De spits, die anderhalf jaar geleden van Olympic Charleroi kwam, vertrekt voor 300.000 euro naar Gornik Zabrze. Dat was een financiële opsteker voor de club, die op die manier extra fondsen heeft weten binnen te halen. Goede zaak voor iedereen? Sow wilde niet per se vertrekken, maar voor iedereen is de deal een goede zaak. En ondertussen is de deal ook helemaal rondgekomen. "Dit seizoen was onze nummer 11 goed voor 4 doelpunten en 8 assist in de Challenger Pro League. Hierdoor was hij ook regerend assistenkoning!" "Vandaag krijgt de 24-jarige Fransman de kans om een volgende stap te zetten in zijn carrière. Bij de Poolse club mag Sow de kleedkamer delen met ex-Arsenal aanvaller Lukas Podolski. Lierse wil Ousmane bedanken voor de vele mooie momenten bij de Pallieters en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière", klinkt het op de webstek van Lierke Plezierke.